Eurofondy musia byť nárokovateľné!

Čo Vás napadne ako prvé, keď počujete slovo eurofondy? Asi slová ako rozkrádanie, korupcia, podvody, úplatky, byrokracia. Je to tak. Žiaľ. Po 15 rokoch čo sme v EÚ a čerpáme eurofondy, je v nás takáto emócia. My to chceme zmeniť.

Rozhodovanie o tom, kto dostane peniaze, dnes nezáleží od kvality projektu a potrieb regiónu, ale od rozhodnutia na ministerstvách. A to je dôvod, že v eurofondoch je korupcia a klientelizmus. Vieme toto zmeniť? Odstaviť skorumpovaných politikov a úradníkov a dosiahnuť v čerpaní eurofondov transparentnosť? Možno si povzdychnete a poviete, že je to len ilúzia. Asi máte pravdu. Úplne to asi nedokážeme. Ale vieme veľmi výrazne a radikálne korupčné správanie eliminovať. Naším riešením je uplatňovať v eurofondoch princíp nárokovateľnosti.

Čo znamená NÁROKOVATEĽNOSŤ ?

ISTOTA - žiadateľ z verejného sektora bude mať istotu, že po splnení všetkých stanovených podmienok vo výzve, bude jeho projekt automaticky podporený. Bude mať na peniaze z Bruselu nárok. KONIEC KORUPCIE A KLIENTELIZMU - o podpore projektu už nebude rozhodovať hodnotiteľ, takže nepotrebujete hľadať politickú podporu ani uplácať úradníkov. SPRAVODLIVOSŤ – politické tričko bude nepodstatné. Každý, kto splní podmienky, eurofondy dostane. Nebude sa už súťažiť a prideľovanie našim ľudom skončí. JASNÉ STRATÉGIE – stanovanie jasných a presných cieľov, na ktoré chceme využiť eurofondy, vrátane ich kvantifikácie pre jednotlivé odvetvia, je základný predpoklad nárokovateľnosti. Žiadatelia budú vopred vedieť, aké projekty sa budú podporovať. LEPŠIE ČERPANIE EUROFONDOV – výrazne sa zrýchli čerpanie, lebo mesiace posudzovania odpadnú. Po 6-tich rokoch čerpania v tomto programovom období sme na Slovensku nevyčerpali ani tretinu peňazí z Bruselu. (pozri graf)

„Našim cieľom je potlačiť korupciu a klientelizmus a efektívne využiť každé euro z Bruselu“ - tak znie prvá veta z 1144 konkrétnych riešení strany SaS v kapitole, ktorá sa venuje eurofondom. Dosiahneme to, keď bude mať žiadateľ na eurofondy nárok.

Samozrejme, že nárokovateľnosť si nájde svojich kritikov, ktorí ho budú spochybňovať. Som si istí, že to budú hlavne politici a vybavovači, ktorí si dnes hovoria konzultanti. Ak chceme negatívne javy v eurofondoch odstrániť, nemáme inú šancu, len začať uplatňovať tento princíp. Toto je naša úloha a výzva pre nové programové obdobie 2021-2027.