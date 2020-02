Nie homosexualita je problém Petra Pellegriniho

Premiér Peter Pellegrini je dnes terčom kritiky kvôli nezvládnutému rozhovoru ohľadom jeho homosexuality. Nechcel, aby citlivé otázky o ňom boli publikované. Má rád iba pekné články.

Využíva na to dokonca aj finančnú rezervu predsedu vlády. Nepriamo podporil časopis Slovenka, v ktorom mu vyšiel veľmi ústretový rozhovor. Považujem to za zneužívanie našich daní a za hnusnú propagáciu jeho narcistického ega. Musí sa okrášľovať, pretože výsledky jeho práce nie sú ani zďaleka také dobré, ako by chcel. Nehovoriac o tom, že každú kritiku na sociálnych sieťach vždy zmaže. Tento blog však nezmažete pán premiér.

Peter Pellegrini sa stal po voľbách v roku 2016 podpredsedom vlády. Táto pozícia nielenže koordinuje všetky eurofondy na Slovensku, ale priamo zodpovedá aj za ich čerpanie v oblasti informatizácie. Aj preto mal titul „Digitálny líder“. V súčasnom programovom období 2014 – 2020 dostalo Slovensko 788 miliónov eur z eurofondov na informatizáciu. Zodpovedný za ich čerpanie bol vicepremiér Pellegrini. Dnes Richard Raši. Peniaze, ktoré nemožno rozdať jedným podpisom z rezervy premiéra za jeden deň, pretože to chce kvalitný projekt, spoločenskú diskusiu, riadne verejné obstarávanie dodávateľa, merateľné výsledky. Akosi veľa úkonov, na ktoré pán premiér nemal asi dostatok schopností.

Niekoľko základných faktov o zodpovednosti Pellegriniho a Smeru-SD za čerpanie eurofondov na informatizáciu.

eurofondy v aktuálnom období čerpáme od roku 2014, teda plných 6 rokov Posledné dve vlády SMERU-SD tu boli 2012-2016 a 2016-2020 Pellegrini bol v roku 2016 vyhlásený za digitálneho lídra a mal plné ústa o tom, koľko máme eurofondov a ako ich využijeme na prospech Slovenska. Pred tým mal túto agendu ako štátny tajomník na MFSR. A teraz ako predseda vlády má všeobecnú zodpovednosť. Slovensko vyčerpalo necelých 12% zo 788 miliónov určených na informatizáciu (pozri graf)

Toto je skutočný Pellegriniho problém, ktorý je podstatný pre nás všetkých. Nevyčerpané eurofondy. Nemôže sa vyhovárať na nikoho. Ani na Radičovú, ani na Sorosa, ani na mimovládky, ani na opozíciu a ani na úniu. Toto je výsledok práce digitálneho lídra Pellegriniho a dnes Rašiho. Smutný pohľad na nevyužitú možnosť pre každého z nás, aj pre Teba, ktorý to teraz čítaš. Nové počítače, vysokorýchlostný internet na školách a v obciach, aj štátnych úradoch. Kvalitné a fungujúce portály, ktoré by nám uľahčili život a nemuseli by sme čakať na úradoch. Toto všetko nám Brusel dáva a my nie sme schopní to využiť. Pretože eurofondy na Slovensku doteraz riadili ľudia, ktorí sa starajú hlavne o to, aby si zabezpečili uhladené mediálne výstupy.

Ján Rudolf, expert strany SaS na eurofondy, kandidát na poslanca NR SR