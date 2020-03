Vy idioti, spamätajte sa! Začneme zomierať

Svedomie mi nedovolí, aby som nenapísal, ako vnímam našu blízku budúcnosť. Vidím, ako mnohí podceňujú túto situáciu a desím sa hrôzy, ktorá sa na nás valí. Je to neodvrátiteľný fakt, nie pesimizmus, alebo panika.

Keď sledujem ako ľahkovážne a nezodpovedne mnohí slováci pristupujú k tejto rozsiahlej epidémii, je mi do plaču a zúrim. Je to hnev nad ignoranciou reality, nad nevedomosťou a nezodpovedným prístupom k životu, nad ohrozovaním seba, aj ostatných okolo. Ignoranti sa vyberú na lyžovačku do Talianska, po príchode domov vymenia batožinu a idú do Tatier. Tam nielen lyžujú, ale ešte sa aj rochnia vo wellnes centrách. Plné parkoviská drahých áut na lyžiarskych svahoch vidíme aj dnes. Ľudia v obchodoch nenosia rúška, deti sa hrajú, ako by boli prázdniny, adolescenti sa producírujú na instagrame v erotických pózach a rodiny navštevujú Domovy dôchodcov, lebo inokedy nemajú čas.

Nezachránia vás vaše státisíce na účtoch, ani najmodernejšia lyžiarska výstroj a ani telefónne čísla na profesorov v Bratislave. Nepomôže vám nadávať na Pellegriniho ani na Matoviča. Nemocnice nebudú stíhať, pretože nebude dostatok lôžok ani personálu. Už dnes máme nakazených lekárov, iní sú v karanténe, kvôli pacientom, ktorí zatajujú, kde boli a s kým sa stretli. Nemáme dostatok prístrojov ani zariadení. Žiadne zdravotníctvo na svete nedokáže zvládnuť takýto nával v prípade pandémie. Desaťtisíce slovákov bude nakazených. A budeme aj zomierať. Presne tak, ako zomierajú na koronavírus ľudia v iných krajinách. A sú medzi nami idioti, ktorá sa tomuto smejú, situáciu zľahčujú, správajú sa maximálne nezodpovedne a čo je najhoršie pre nás všetkých, svojim správaním ohrozujú celú spoločnosť.

Taliansko patrí k najvyspelejším krajinám sveta. Bohatá krajina, úžasné pamiatky, výborné jedlo a prvotriedne víno, liaheň umelcov, svetová móda a dizajn. Nielen starí ľudia zomierajú osamotení bez svojich príbuzných, lebo ich k nim nepustia. Lekári padajú od únavy, pretože už nevládzu, spia len pár hodín denne. Psychicky na tom tiež nie sú dobre, lebo sú nútení "triediť" ľudí na tých čo majú, alebo nemajú šancu prežiť. Nemajú dostatok lôžok, prístrojov ani personálu. Prvý nakazený talian bol identifikovaný 21. februára, dnes je ich viac ako 27000. Podľa odborníkov je skutočný počet niekoľkonásobne vyšší. Za posledné dva dni zomrelo v Taliansku viac než 700 ľudí.

Mnohí si myslia, že dva týždne budú doma a bude po všetkom. Nebude. Nežite v tejto ilúzií. Za dva týždne táto hrôza len začne. Čakajú nás tažké časy. Dôsledky budú rôzne. Veľká časť populácie bude nakazená, stovky, možno tisíce ľudí aj zomrú. Ľudia prídu o prácu, nebudú mať peniaze, budú podliehať depresiám a agresiám, živnostníci skrachujú, firmy sa zadĺžia, skončí biznis, niektoré služby budú nedostupné a ekonomika v dôsledku vzniknutých škôd zrejme skolabuje. Trvalým následkom tejto pandémie bude pokrízová doba, ktorej určujúcim znakom bude ekonomický úpadok.

Opatrenia sú dnes tvrdé, hoci podľa odborníkov prišli neskoro. Budeme musieť priniesť obety a nebude ich málo. Tou prvou by malo byť, že sa zavrieme doma a nebudeme sa stretávať a chodiť medzi ľudí. Nech je to akokoľvek ťažké. Ak idete von, noste rúško. Bezpodmienečne. Pripravte sa psychicky na to, že niekoľko týždňov musíme žiť v takomto režime. Na internete nájdete veľa návodov od odborníkov, ako tráviť čas. Kresťanom dávam do pozornosti mučeníčku z prvých storočí kresťanstva - svätú Koronu, ktorá je uctievaná ako patrónka a ochrana pred epidémiami. Jej sviatok si Cirkev pripomína 14.mája, verme, že v tomto čase sa situácia začne aspoň obracať k lepšiemu.