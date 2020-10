Ako sme obstarali milióny antigénových testov

Veľa sa toho popísalo, veľa narozprávalo. Uvádzam fakty, bez emócií, pretože tých je aj tak v týchto náročných časoch veľa. Poďme teda pekne po poriadku.

Minister zdravotníctva Krajčí ma v piatok 9. októbra listom požiadal o zabezpečenie nákupu antigénových rýchlotestov, pretože situácia na Slovensku sa začala prudko zhoršovať a zaznamenali veľký nárast počtu pacientov. Oznámil mi neplánované plošné testovanie obyvateľstva a požiadal o nákup v počte 2 x 6 mil. kusov testov. Prílohou ministrovho listu bola zároveň aj tzv. špecifikácia, resp. opis predmetu zákazky, minimálne požiadavky na diagnostický rýchlotest a požadované doklady, ktorými záujemca preukáže splnenie požiadaviek. Druhou prílohou listu bola nominácia členov do komisie na vyhodnotenie ponúk.

Ešte v ten istý deň sme rozposlali mail dvadsiatim záujemcom, ktorí sa už pri prvom verejnom obstarávaní antigénových testov prihlásili, keď som s ministrom zdravotníctva na tlačovke 23. septembra informoval o prvom schválenom nákupe 500 tisíc testov. Takže zoznam firiem, ktoré dokážu takéto testy dodať, bol pomerne široký. Pozvali sme ich na rokovanie na pondelok 12.októbra a prišlo napokon 9 zástupcov firiem odprezentovať svoje vzorky, ktoré so sebou priniesli. Komisii predstavili aj možnosti dodania, ako aj cenu, za ktorú dokážu stanovené množstvá dodať.

Prečo utajený nákup, prečo priamym zadaním

Uznesenie vlády z 12. októbra uložilo SŠHR v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu možnosť zabezpečiť tvorbu pohotovostných zásob nad rámec cieľových stavov schválených položiek pohotovostných zásob na základe požiadaviek oprávnených ústredných orgánov štátnej správy. Dôvodom bola možnosť nakúpiť testy podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva v požadovanom množstve a mať testy k dispozícii pre plošné testovanie čo najskôr. Nákup cez tzv. dynamický nákupný systém, ktorý som na úrade zaviedol, a ktorý bežne realizujeme pri všetkých obstarávaniach v tomto prípade nepripadalo v úvahu. Takýto spôsob je síce maximálne transparentný a férový, no časovo mimoriadne náročný. Inými slovami, antigénové testy by sme vysúťažili až o niekoľko týždňov, kedy by samozrejme plošné testovanie už nemuselo byť aktuálne, nakoľko situácia v slovenských nemocniciach s vážne chorými pacientami by už v tom čase mohla byť nezvratná. Vláda preto logicky chcela uskutočniť plošné testovanie bleskovo, čo si vyžadovalo expresné zabezpečenie antigénových testov. Išlo najmä o to, aby tento nákup nebol verejne prezentovaný skôr, ako sa podpíše zmluva a definitívne dohodne, pretože jeho úspešná realizácia by bola značne ohrozená. Už počas prvej vlny sa stalo, že lietadlo so zdravotníckymi pomôckami sa počas letu otočilo, pretože ho jednoducho preplatila iná krajina. Žiaľ, aj toto sa stáva, sme „vo vojnových“ časoch. Hoci priame rokovacie konanie nebolo zverejnené, neznamená to, že je to v rozpore so zákonom, tak ako nekorektne tvrdili niektorí neprajníci, či bývalí alebo budúci politici.

Obstaranie posudzovala komisia odborníkov

Napriek tomu, že antigénové testy sa obstarali priamym rokovacím konaním, nebolo to tak, že si niekto len tak ukázal prstom na konkrétnu firmu. Celý postup posudzovala odborná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Štátneho ústavu na kontrolu liečiv, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, Ministerstva hospodárstva SR a SŠHR. Tá mi odporučila podpísať zmluvu s piatimi firmami, ktorých testy boli vyhodnotené ako tie, ktoré spĺňajú požiadavky kvality, sú cenovo prijateľné, a dokážu ich dodať do stanovených termínov. Členovia komisie posudzovali produkty nielen z príbalových letákov, ale aj iných predložených dokumentov, ako aj klinických štúdií. Nemám dôvod neveriť odborným kapacitám, ktoré sa tomu celý svoj profesionálny život venujú a svoje meno by si nenechali ohroziť zlými rozhodnutiami. Myslím si, že takých rozhodnutí už bolo v štátnych rezervách v minulosti viac než dosť. Cieľom priameho rokovacieho konania bolo uzatvoriť zmluvy so všetkými uchádzačmi, ktorí budú schopní dodať kvalitné testy v požadovanom čase.

Na druhý deň však dve firmy zásadným spôsobom zmenili návrh svojej ponuky, pričom nedokázali garantovať dodanie v požadovanom množstve do určeného termínu. Preto komisia zasadala ešte raz a výsledkom bolo, že mi odporučila podpísať zmluvy s firmami, ktoré dokázali splniť naše požiadavky, teda požiadavky SŠHR zadefinované na začiatku priameho rokovacieho konania.

Ako to naozaj bolo s neplatičom

Podmienkou účasti na tomto priamom rokovacom konaní (PRK) bolo, že firma musí byť zapísaná v zozname hospodárskych subjektov. To znamená, že spĺňa požiadavky osobného postavenia účastníka VO. Tento register spravuje UVO a môžete si ho pozrieť tu: https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html

Ak firmu nájdete zapísanú v tomto zozname, nemusíte nič overovať a môžete to považovať za splnenie podmienok účasti na VO. Hovorí o tom paragraf 152, odsek 4 zákona o VO. To píšem pre tých, ktorí tvrdia, že ak má nejaká firma podlžnosti, nemôže sa s ňou vôbec rokovať. Všetky firmy, ktoré predložili ponuky, túto podmienku spĺňali.

Pred podpisom zmlúv som poprosil kolegyne, aby predsa len preverili firmy, s ktorými chceme uzatvoriť zmluvu. Zistili sme, že firma Eurolab Lambda má nedoplatok v Sociálnej poisťovni a vyzvali sme ju, aby nám vysvetlila túto skutočnosť. Dostali sme odpoveď, že ide o technický problém, firma sa ospravedlnila a uplatnila tzv. „samoočistný mechanizmus“ a nedoplatok v Sociálnej poisťovni uhradila. Až po tejto úhrade som s touto firmou podpísal zmluvu. Tvrdenie, ktoré sa objavilo v médiách, že štát uzavrel zmluvu s firmou, ktorá dlží štátu na odvodoch, je nepravdivé. Zákon sme v tomto neporušili, čo podporujú aj vyjadrenia právnikov a expertov v rôznych článkoch.

Dôkaz o tom, že spoločnosť zaplatila dlh ešte predtým, ako s ňou SŠHR podpísala zmluvu, je možné overiť v Sociálnej poisťovni.

Prečo sme nekúpili testy priamo od výrobcu

Samozrejme, kritici po tomto vysvetlení nemohli zostať v hanbe, tak nám začali vytýkať, prečo sme nekúpili testy priamo od výrobcu, ale cez sprostredkovateľa. Odpoveď je jednoduchá. Zákon nám to neumožňuje. SŠHR sa nemôže sama rozhodnúť, ktorý z výrobcov je najvhodnejší a objednať tovar bez uskutočnenia procesu verejného obstarávania. Priamy nákup u výrobcu bez umožnenia hospodárskej súťaže je proti všetkým pravidlám zákona o verejnom obstarávaní. Ani núdzový stav nie je dôvodom, aby SŠHR nekonala v súlade so zákonom. Na základe čoho by sme vybrali tohto výrobcu a nie iného? Všetkých výrobcov na svete by sme museli overovať. Kto bude zabezpečovať dopravu, poistenie, logistiku a mnoho vecí, ktoré sú s tým spojené? Slovenskí dodávatelia túto podmienku spĺňajú, navyše museli deklarovať požadovanú kvalitu a bezpečnosť dodávaných výrobkov podľa platných európskych noriem.

Vzhľadom na časovú tieseň a skúsenosti by to bolo pre štát určite nevýhodnejšie. Pri kúpe tovaru musíme dodržiavať zákon o VO, a to aj v núdzovom stave. Inej cesty skrátka niet. Argumentovať nakupovaním od výrobcu je hrubá neznalosť zákonných procesov.

Ako som sa na nákupe testov nabalil spolu s Matovičom a Sulíkom

A nakoniec som sa dozvedel, že s firmou Eurolab Lambda spolupracoval v minulosti akýsi pán Juráš, ktorý kedysi spoluzakladal stranu SaS. Dokonca vraj premiérova dcéra chodí do školy, ktorú spoluvlastní majiteľ Eurolab Lambdy. A stále prichádzajú nejaké nové mená a prepojenia. Je mi to smiešne, prepáčte. Ja viem, vysvetľuje sa to ťažko. Dokonca mnohí hovoria, že to nevysvetlím. Ja mám na to ľahké vysvetlenie. Kúpili sme pre Slovensko to najlepšie, čo sme mohli. Pomer cena, kvalita a čas dodania sú výsledky posledných hektických dní, ktoré prežívam. Nielen ja, ale aj moji spolupracovníci. Vybrali sme troch najlepších s jediným cieľom: aby sme splnili požiadavku vlády.

Ešte niekoľko faktov. Iba táto firma z 20 záujemcov bola schopná dodať potrebné množstvo v požadovanom čase. Cena 3,95 eur za kus pri 10 miliónoch testoch je výrazne lepšia ako 4,30 eur pri 140 miliónoch, ktoré nakúpil Bill Gates pre Afriku - od toho istého výrobcu. USA nakupovali za 5 dolárov pri počte 150 miliónov kusov od firmy Abott. Štáty po celom svete sa predbiehajú v nákupoch zdravotníckych pomôcok a testov, ak by sme z akéhokoľvek dôvodu testy nevyužili, dokážeme ich obratom predať iným krajinám, ktoré testy zháňajú. Pravda je taká, že sme nakúpili antigénové testy v špičkovej kvalite sa výbornú cenu. Nič viac, nič menej.

Všetci prežívame mimoriadne ťažké obdobie, trpíme nedostatkom sociálnych kontaktov s našimi blízkymi, nemáme komfort, ako pred pandémiou. Prosím skúsme držať spolu a nehľadať nasilu škandály tam, kde nie sú. Ponúkol som jasné argumenty, i keď viem, že pochybovači budú vždy. Na našom malom Slovensku vždy nájdete nejaké prepojenie. Nie je to však podstatné. Dôležité je mať čisté svedomie, ktoré majú nielen členovia komisie, ale aj ja, ktorý nesiem za tento nákup plnú zodpovednosť.